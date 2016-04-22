Эксперт объяснил, почему проблема Савченко становится опасной для Путина

Президент РФ Владимир Путин должен будет избавиться от незаконно осужденной российским судом украинской летчицы Надежды Савченко, поскольку опасается персональных санкций.

Об этом политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал на чате в "Главреде".

"Путин обязательно, если ему не помешает окружение, вернет Надежду Савченко в Украину. И не потому, что ему надо вернуть своих ГРУшникова (приговоренных украинским судом к 14 годам пленных российских военнослужащих из Главного разведуправления Генштаба ВС РФ капитана Евгения Ерофеева и сержанта Александра Александрова. — Ред). Проблема Надежды Савченко становится опасной для него как для международного политического лидера", — рассказал политический эксперт.

"Он может заработать персональные санкции. Поэтому постарается как можно быстрее избавиться от Савченко и "перебросить" этот горячий шар в руки Порошенко. Но окончательное решение обмена Савченко на российских военных будет принято на совместном совещании администраций президентов Украины и России по рекомендациям местных пиарщиков", — считает политолог.

"Иными словами, обмен произойдет тогда, когда это будет выгодно как президенту Путину, так и президенту Порошенко. Не раньше. Путин не столько хочет забрать своих, сколько избавиться от проблемы Савченко", — подчеркнул директор соцслужбы "Украинский барометр".

Комментируя же вопрос о том, позволит ли официальное признание российским омбудсменом украинского гражданства политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко упростить, изменить положение к лучшему или даже передать Украине, Виктор Небоженко заметил: "Трудно сказать, как поведет себя Россия".

Напомним, ранее политолог рассказал, куда Путин может направить свое "болезненное" внимание.

Мнения экспертов читайте на "Главреде": Обмен Савченко на ГРУшников: пойдет ли Путин на такой сценарий.