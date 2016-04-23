"Морпехи" ДНР отказываются воевать: рапорты на увольнение написали 16 оккупантов

В четверг, 21 апреля, на Донбассе 16 военных России 1 мотострелкового батальона 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) самопровозглашенной ДНР написали рапорты на увольнение со службы.

Об этом говорится на сайте ГУ разведки Министерства обороны Украины.

В ведомстве уточнили, что оккупанты постепенно начинают понимать неотвратимости наказания за совершение военных преступлений.

"… отмечаются факты массового увольнения военнослужащих в частях и соединениях 1 АК (самопровозглашенная ДНР — ред.) ВС Российской Федерации", — добавили украинские разведчики.

Напомним, ранее в Минобороны сообщали, что в составе 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты увеличилось количество военных РФ, которые не хотят воевать, ряды банды пополнили выходцы с Кавказа.