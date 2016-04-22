Деканоидзе хочет уволить скандального Киву

Глава Нацполиции недовольна некоторыми высказываниями силовика.
Руководитель Нацполиции Хатия Деканоидзе решила подать главе МВД Арсену Авакову документы на увольнение скандального начальника департамента противодействия наркопреступности ведомства подполковника Ильи Кивы.
Об этом она сообщила журналистам в Киеве, пишет УНИАН.
В то же время чиновник уточнила, что соответствующее решение связано с некоторыми высказываниями силовика.
"Я подаю документы на увольнение Кивы и очень надеюсь, что министр поддержит, потому что его слова, особенно про АТОшников, — это неприемлемо", — отметила Деканоидзе.
Напомним, ранее Илья Кива, комментируя мероприятие ЛГБТ-сообщества во Львове, заявил, что гомосексуалистов необходимо "предавать смерти". Ознакомиться с его мнением можно здесь.
Фото: facebook.com/romabra