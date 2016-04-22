Разведка засекла в Горловке полковника и майора — гоняют в Россию "отжатые" на Донбассе иномарки

Украинская разведка засекла ​​группу российских офицеров, участвующих в боевых действиях на Донбассе в составе 3-й отдельной мотострелковой бригады из Горловки "1-го армейского корпуса" ВС РФ.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В должности замкомбрига 3-й отдельной мотострелковой бригады 1 АК Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ с марта 2015 года находится полковник Волыхин Владимир Павлович. До прибытия в Украину он занимал должность зама командира 32-й отдельной мотострелковой бригады (смт.Шилово Новосибирской обл.) 41-й армии Центрального ВО ВС РФ. Участник 1-й и 2-й "чеченских кампаний" и контртеррористической операции в Дагестане.

В должности замкомбрига 3-й бригады с мая 2015 года находится майор Стрюк Юрий Владимирович. До прибытия в Украину он проходил службу на должности начальника штаба дорожно-комендантского батальона 78-й отдельной бригады материально-технического обеспечения (Буденовск, Краснодарского края) Южного ВО ВС РФ. Участник вооруженной агрессии России против Грузии на территории Южной Осетии в 2008 году.

Как выяснила украинская разведка, полковник Волыхин и майор Стрюк имеют отношение к переправке дорогих автомобилей, похищенных на Донбассе. Майор использует возможности отдельной ремонтной роты бригады для перекрашивания и переоборудование угнанных автомобилей, а также изменения агрегатных и кузовных номеров. А в обязанности полковника входит прикрытие преступной деятельности, организация безопасного сопровождения автомобилей до границы с Россией и договоренности с потенциальными покупателями.

Напомним, ранее украинская разведка рассказала о судьбе российских генералов, вернувшихся с Донбасса.