Порошенко в Румынии: как Киев и Бухарест наводят мосты

Украина продолжает укреплять партнерство с соседями по Черноморскому региону. Российская агрессия стала катализатором для сближения Украины не только с Турцией, но и с Румынией.

Отношения с официальным Бухарестом у Киева были далеки от добрососедских. Территориальные претензии со стороны Румынии после пятилетнего судебного процесса завершились для Украины потерей части Черноморского шельфа с солидными запасами нефти и газа. Массовая выдача румынских паспортов украинцам, проживающим на территориях некогда "Великой Румынии", дестабилизирует ситуацию в юго-западных регионах страны. Визит президента Румынии в прошлом году в Украину после семилетнего перерыва стал первым признаком налаживания диалога между странами, а нынешний ответный визит в Бухарест Петра Порошенко свидетельствует о стремлении сторон его укреплять.

Стоит отметить, что на данный момент украино-румынское сотрудничество выстраивается, прежде всего, по линии усиления безопасности в Черноморском регионе. Во время встречи с руководством Румынии Петр Порошенко высказал готовность Украины поддержать инициативу румынской стороны о создании совместной флотилии под эгидой НАТО. Кроме того, в Бухаресте обсуждалась возможность формирования украинско-румынско-болгарской военной бригады. В прошлом году аналогичная бригада была создана из военнослужащих Украины, Литвы и Польши и в феврале она провела первые военные учения "Brave Band" в польском Люблине. Министр обороны Степан Полторак рассчитывает, что эта бригада уже через год будет в боевой готовности.

Усиление военного сотрудничества стран-членов НАТО с Украиной — один из ответных шагов, которые предпринимает Альянс в попытках усмирить агрессию России, наряду с повышением своего присутствия в Европе и расширением военного контингента в приграничных странах ЕС. Хотя генсек НАТО Йенс Столтенберг регулярно подчеркивает, что Альянс не стремится к конфронтации с Россией и будет избегать новой холодной войны, в Кремле традиционно усматривают в его активности угрозу и трубят о недопустимости наступлении НАТО на Восток. На состоявшемся два дня назад совете Россия—НАТО, впервые собравшемся после вторжения России в Украину, стороны так и не смогли найти общий язык по украинскому вопросу. Столтенберг лишь констатировал, что противоречия слишком глубоки. Очевидно, поддержка Киева со стороны НАТО будет возрастать.

Еще один важный вопрос, который обсуждался в ходе визита Порошенко в Румынию — повышение энергетической безопасности. Речь идет о возможности импорта газа. Киев уже спрыгнул с российской газовой иглы и намерен продолжать действовать в направлении диверсификации поставок голубого топлива. Украинский президент предложил ускорить работу над заключением соглашений о интерконнекторах между газотранспортными системами Румынии и Украины, что даст возможность импортировать газ с румынской стороны. Сейчас мы получаем закупленный в Европе газ через Словакию, Польшу и Венгрию. Сегодня из США в Европу направился первый танкер со сжиженным газом, что разбавит российскую монополию на европейском рынке газа и скажется на его цене. Кроме того, Порошенко предложил румынам использовать потенциал украинских газовых хранилищ, как известно, крупнейших в Европе.

Стоит отметить, что Бухарест является также союзником Украины в борьбе против строительства "Северного потока-2", который продвигает Россия. Румыния вместе с еще семью странами Евросоюза выступили против строительства обходного газопровода, заявив, что проект несет риски для энергетической безопасности Центральной и Восточной Европы. Впрочем, единого мнения по этому вопросу в ЕС нет, "Северный поток-2" фактически расколол Евросоюз. И хотя недавно глава секретариата европейского Энергетического сообщества Янез Копач заявил, что ЕС с экономической точки зрения не нуждается в этом проекте, российская сторона демонстрирует уверенность в его реализации. Для Украины ущерб от строительства газопровода составит 2 млрд долларов, несколько меньше потеряет Словакия.

Агрессия России стала для Киева толчком к поиску путей сближения со странами, которые не входили в пул традиционных друзей Украины. Возобновление диалога с Румынией, являющейся членом ЕС и НАТО, налаживание военно-технического и экономического сотрудничества с ней позволит Украине не только укрепить свои позиции в Черноморском регионе за счет участия в совместных проектах, но и ускорит европейскую и евроатлантическую интеграцию.

фото: president.gov.ua