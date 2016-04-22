Политолог рассказал, почему выход Британии из ЕС грозит развалом НАТО

22 апреля 2016, 18:10

Последствия Брексита будут катастрофическими не только для Европы, но и самой Британии, говорит Григорий Перепелица.

Григорий Перепелица

Решение властей Великобритании провести референдум о членстве страны в Евросоюзе может в итоге привести к развалу Североатлантического альянса.

Об этом профессор Киевского национального университета им. Т. Шевченко, эксперт по вопросам международной политики Григорий Перепелица рассказал в комментарии "Главреду".

"Это очень опасная ситуация для всей европейской цивилизации. К тому же Россия развязала войну против этой цивилизации, и она ведется очень успешно. Возникнут линии разрывов в ЕС. Прежде всего, отделится немецко-французский тандем, который уже давно тяготеет к России на основе антиамериканизма. А потом — рассыплется и НАТО, и придет конец не только Евросоюзу, но и европейской цивилизации. Такие катастрофические последствия могут повлечь за собой негативные результаты референдума в Британии. Если британский парламент не поддержит такие результаты, тогда у них появится внутренняя проблема. Ведь британские традиции основываются на прочной демократии, соответственно мнение британцев всегда является решающим для британского парламента. Но есть королева, которая, в принципе, может нивелировать конфликт своим мудрым решением. Общественное мнение, прежде всего, основывается на доверии к королеве. Поэтому даже негативный результат может быть частично нивелирован. Но тогда и королева, и британский парламент должны будут взять на себя ответственность, как взял парламент Нидерландов. Безусловно, доверие к ним будет подорвано в глазах британцев", — поделился мнением эксперт.

"Однако в противном случае последствия от выхода Британии из ЕС будут намного более катастрофическими не только для всей Европы и европейской цивилизации, но и для самой Британии. Она потеряет одно направление — европейское. Она также потеряет свою геополитическую идентичность, ведь внешняя политика Британии — это растяжка между Европой и Америкой, и на этой растяжке она довольно стабильно удерживается. Если оборвать один конец, то она будет или полностью подчинена американскому влиянию, или потеряет себя. Ведь этот европейский вектор служит контрбалансиром для того, чтобы Британия сохраняла свою внешнеполитическую идентичность", — подчеркнул политолог.

"Что касается позиции США по данному вопросу и слов Обамы: американцы четко понимают, что НАТО остается одним из столпов евроатлантической безопасности, а их внешняя политика основывалась на создании союзов и достижении глобального лидерства. Первый, кто подорвал этот принцип в американской внешней политике, был Джордж Буш, когда, несмотря на Европу и НАТО, начал войну против Ирака. Он сказал, что Америка является глобальным государством и не нуждается в союзниках, поскольку хочет сохранить однополярный мир. И это обернулось катастрофой для внешней политики США — они начали терять влияние в разных регионах мира, прежде всего, на постсоветском пространстве. Теперь Путин их выталкивает даже с Ближнего Востока своим контингентом в Сирии. Так что Обама пытался нивелировать эту ситуацию своей политикой изоляционизма и невмешательства в любые внешние дела. Но это показало еще большую слабость США, и они стали стремительно терять свои позиции глобального лидера", — уверен эксперт по вопросам международной политики.

"Обаме хватает ума понять, что будет, если Британия выйдет из ЕС — союз рассыплется, а значит, и НАТО рассыплется. А ведь НАТО играет роль не столько оборонного союза, сколько моста, на котором держится евроатлантическое единство между США и Европой, и тогда США окончательно превратятся во второстепенное государство. Они потеряют влияние на Европу в целом. Сейчас американское влияние удерживается не благодаря доллару, потому что доллар уже вытеснен из валютного пространства евро. Какое влияние у них остается? Экономическое — оно уже не столь велико, так как ЕС совокупный ВВП приблизительно равен ВВП США. Остается влияние в плане безопасности, и только благодаря НАТО. "Зонтик" НАТО сохраняет в безопасности не только США, но и все европейские страны, за исключением нескольких нейтральных стран (Мальта, Финляндия, Швеция, Австрия — это небольшие страны, которые "не делают большой погоды" в сфере безопасности). Все понимают, что без НАТО Европа будет "голой", тогда ее сможет завоевать кто угодно, поскольку у них нет достаточных оборонных ресурсов, нет стратегического оборонного планирования — это есть только в штаб-квартире НАТО. Для США после выхода Британии из ЕС на повестке дня появится угроза существованию НАТО, потому, безусловно, американцы обеспокоены этой ситуацией", — подытожил Григорий Перепелица.

Напомним, ранее эксперт объяснил, почему британский "Титаник" может потопить Евросоюз.

Фото: The Diplomat

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