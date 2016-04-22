Во время встречи с премьер-министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дэвидом Кэмероном, президент США Барак Обама заявил о необходимости решения конфликта в Украине.

Об этом Обама сказал на совместной пресс-конференции с Кэмероном в Лондоне, сообщает УНИАН.

"Мы должны продолжать вкладывать средства в НАТО для того, чтобы мы могли выполнять наши зарубежные обязательства от Афганистана до Эгейского моря. Мы должны решить конфликт в Украине, и снова заверить в поддержке наших союзников, которые справедливо обеспокоены российской агрессией. Все союзники НАТО должны достичь цели Альянса с расходованием 2% от внутреннего валового продукта на оборону", — заявил Обама.

В свою очередь Кэмерон напомнил, что Соединенное Королевство и Соединенные Штаты вместе с Европейским Союзом ввели санкции против России в ответ на ее агрессию против Украины, говорится в сообщении.

Напомним, ранее Обама заявил, что в Европе нужно наращивать военные возможности для "сдерживания агрессии РФ".