В Украину предложили пригласить судей-иностранцев

Во время проведения судебной реформы в Украине к процессу могут быть привлечены иностранные судьи.

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, сообщает "Радіо Свобода".

Министр отметил, что судебную реформу, которая будет включать конкурсные отборы и тестирования, планируют проводить два года. Согласно концепции, в настоящее время предлагают принять пакет промежуточных законов и сформировать специальные суды.

"Есть такое предложение, что в этот период времени мы сделали специализированные антикоррупционные суды, расследовали бы дела, подведомственные НАБУ, и коммерческие суды с привлечением иностранцев. По желанию стороны можно будет тогда привлекать к судебному процессу иностранцев, арбитров для того, чтобы получить больший уровень легитимности этого решения. На период, пока мы не перезагрузите нашу национальную судебную систему", — сказал Петренко.

Напомним, ранее Порошенко поставил точку в дискуссии о судебной реформе: страна не может больше ждать.