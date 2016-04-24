Россия на Донбассе воспитывает новое поколение боевиков: активно вербует детей в военные лагеря

24 апреля 2016, 16:25

Автор статьи пишет, что в лагере находятся "курсанты" в возрасте от 10 до 17 лет — одетые в военную форму с шевронами СССР и РФ.

Боевики обучают детей, иллюстрация

На оккупированном Донбассе боевики активно вербуют несовершеннолетних украинцев к террористической деятельности.

По последней информации, террористы массово, целенаправленно и систематически проводят преступно-манипуляционную работу с детьми и молодежью на оккупированных территориях, пишет ZN.UA.

В частности, боевики продемонстрировали открытый "Бригадой Восток" так называемый "военно-спортивный летний лагерь для детей и подростков" в оккупированном Донецке.

"Не так давно значительный резонанс вызвало видео, на котором сепаратисты показывают открытый НВФ "Бригада Восток" (бывшее название — "Батальон Восток") так называемый военно-спортивный летний лагерь для детей и подростков в оккупированном Донецке. В лагере дети в возрасте от 10 до 17 лет, мальчики, и девочки — "курсанты" — одетые в военную форму с шевронами СССР и РФ, у кого — нарукавные нашивки "Военно-патриотический центр "Защитник отечества"; они живут в военных палатках, с ними проводят занятия по военному делу (теория, тактика, обращение с оружием, стрельба и тому подобное)", — говорится в статье.

В Алчевске вербовкой детей занимается НЗФ "Бригада Призрак", которое приняло в свои ряды 10-летнюю школьницу Богдану Нещерет и выдало ей "удостоверение ополченца".

Кроме того, существует детский диверсионный батальон им. Св. Георгия Победоносца, сформированный на базе школы-лицея в Ровеньках под предводительством местного "священника" В. Авдюгина.

""История России", "Основы православия" и военные дисциплины (тактика ведения боя, основы разведки, снайперская мастерство, стрелкового и саперная подготовка) — вот чему учатся дети", — отмечает издание.

Процессы вербовки молодежи значительно активизировались на оккупированных территориях после создания там детско-юношеской организации "Русское движение школьников" (аналог пионерской организации СССР).

"Для детей 1-11 классов проводятся "уроки государственности", на которых детям рассказывают о "историческое зарождение и становление" так называемых ДНР и ЛНР, "государственный строй", "символику", "награды", а также героизированные биографии боевиков и руководителей (причем приглашая к слову самих террористов), а среди предметов появились вымышленные "Язык народов Донбасса", "Литература народов Донбасса", "История Отечества", "Уроки гражданственности Донбасса". Именно преподавание осуществляется по завезенными российскими учебниками", — пишет автор.

По его мнению, нынешнее повышение внимания к украинской молодежи со стороны кремлевских идеологов и подконтрольных им пророссийских сепаратистов свидетельствует, во-первых, об острой нехватке взрослых местных кадров для ведения боевых действий и, во-вторых, о попытках Москвы превратить конфликт в затяжной, поскольку подобными действиями в общественное сознание местного населения фактически закладывается идеологическая "бомба замедленного действия", создаются предпосылки для углубления ментального и мировоззренческого раскола украинского общества", — говорится в материале. 

Напомним, ранее миссия ОБСЕ отмечала, что в рядах боевиков могут воевать несовершеннолетние дети

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Донбасс боевики банда террористы Кремль дети вербовка Призрак Алчевск
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