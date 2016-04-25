Боевики продолжают нести потери у Авдеевки: в больницы Донецка свозят тела уничтоженных оккупантов

Зафиксированы очередные потери военнослужащих 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) "армейских корпусов" ВС РФ, действовавших в составе диверсионно-разведывательных групп на Донбассе.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

24 апреля погибли три и были ранены девять российских военнослужащих 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка) и 5-й ​​отдельной мотострелковой бригады (Макеевка) 1 АК, 6-го отдельного мотострелкового полка (Стаханов) 2 АК и подразделения бывших Внутренних войск МВД России (Ясиноватая, двое раненых) из состава 128-го специального моторизованного полка (Воронеж, Россия), переданных в созданной указом президента России нацгвардии РФ.

24 апреля в морг Донецкой областной клинической больницы Калинина доставлены двое погибших (в районе Яковлевки Ясиноватского района), а в специальное отделение, отведенное под нужды российского военного госпиталя — двое раненых российских военнослужащих.

Напомним, доброволец рассказал, как силы АТО уничтожили танк боевиков у Горловки.