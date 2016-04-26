В Крыму сорвалась высадка морского десанта РФ: то снаряд в пушке заклинит, то аппарель

Россияне продолжают бряцать оружием в оккупированном Крыму. После тренировки нанесения ракетных ударов пришла очередь высадки морского десанта на полуострове.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как выяснила разведка, техническая устарелость корабельного состава Черноморского флота; задержка из-за экономических трудностей поставки новых вооружений; снижение темпов и качества ремонта кораблей в связи с отсутствием определенной номенклатуры комплектующих, что, прежде всего, связано с прекращением сотрудничества с Украиной в военно-технической сфере, фактически указывают на неготовность флота к выполнению задач по назначению.

Установлено, что в рамках проведения в акватории Черного моря тактических учений разнородных сил ЧФ в районе мыса Опук планировалась отработка высадки морского десанта. Однако их проведение сорвалось из-за технических проблем, возникших на больших десантных кораблях "Азов" и "Ямал". На одном корабле произошло заклинивание снаряда в артиллерийской установке АК-176, на другом вышел из строя гидравлический силовой цилиндр створы десантной рамки (аппарели).

Напомним, в начала апреля в Крыму под Джанкоем высадились 400 десантников РФ.

фото: blackseanews.net