Пусть себе ходят слухи. Тука утверждает, что не собирается в отставку

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации — Георгий Тука — сообщил, что не собирается в отставку с занимаемой должности.

Об этом он сказал изданию Гордон, комментируя заявление экс-министра молодежи и спорта, военнослужащего ВСУ Дмитрия Булатова об "уже решенном" соответствующем вопросе.

В то же время губернатор Луганщины уточнил, что слухи об его уходе распространяются уже три месяца.

"Ну ходят, ну пусть себе ходят. Ну блин, что вы от меня хотите? Чтобы я рты позатыкал? Я работаю себе, да и все", — отметил чиновник.

При этом тот считает, что на вопрос, есть ли основания для подобных слухов может ответить не он, а глава украинского государства Петр Порошенко. "Позвоните президенту и спросите. Я знаю, что претензий к моей работе нет. Это я знаю", — добавил Тука.

Напомним, ранее сообщалось, что руководитель Нацполиции Хатия Деканоидзе решила подать главе МВД Арсену Авакову документы на увольнение начальника департамента противодействия наркопреступности ведомства подполковника Ильи Кивы.