Тимошенко поссорилась с Южаниной из-за офшоров

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина и председатель фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко поссорились при обсуждении законодательства по деофшоризации.

Ссора состоялась на заседании рабочей группы по обсуждению законопроектов о налоговом суверенитете Украины и деофшоризации, пишет Украинская правда со ссылкой на "Українські новини".

В ходе заседания рабочей группы Тимошенко начала обвинять Южанину и присутствующих депутатов в причастности к отмыванию денег через офшорные компании.

Также она добавила, что часть присутствующих депутатов являются бизнес-партнерами президента Петра Порошенко.

"Ваши обвинения, звучащие в последние дни, Юлия Владимировна, недостойны. Нельзя вести себя так. Я стараюсь с профессиональной точки зрения разобраться с положениями ваших законопроектов. Ничего другого. Никакого отношения к офшорам у меня нет", — заявила Южанина.

По мнению Южаниной, обилие прессы на заседании рабочей группы присутствует только для пиара.

"Я не понимаю, для чего такое количество камер. Чтобы заставить кого-то что-то сделать, или побудить кого-то сделать что-то. Вы тут появились, чтобы сделать политические заявления", — сказала она.

В свою очередь, Тимошенко выразила недовольство работой налогового комитета и рабочей группы.

По ее мнению, такая публичность необходима, чтобы народ понимал, как власть управляет державой.

Журналистам Тимошенко заявила, что, "будучи прямым бизнес-партнером Порошенко, Южанина по сути прикрывает и прячет его офшоры и сохраняет систему уклонения от уплаты налогов через оффшоры".

При этом на заседании рабочей группы Тимошенко заверила, что уже 17 лет не занимается бизнесом.

Напомним, 4 апреля в СМИ появилась информация о том, что согласно расследованию журналистов проекта "Центр по исследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP), которое базируется на документах от юридической фирмы Mossack Fonseca в Панаме, Порошенко основал три офшорных компании по управлению активами, включая кондитерскую корпорацию Roshen, не указав сведений об этом в своих имущественных декларациях.

фото: видео: tymoshenko.ua