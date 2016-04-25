Геращенко назвала количество украинцев, которых удерживают в плену боевики

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу, нардеп Ирина Геращенко заявила, что в плену боевиков находятся 115 украинцев.

Об этом она написала на своей странице в Facebook по итогам дискуссии в комитете Ассоциации Украина-ЕС Европарламента в Брюсселе (столица Бельгии).

По ее словам, в тюрьмах Российской Федерации пребывают 12 наших соотечественников-политзаключенных, к которым часто не допускают консулов, врачей.

"Работа международных гуманитарных миссий на оккупированных территориях (украинского государства — ред.) заблокирована", — отметила народный избранник.

Напомним, ранее советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что ни один из заложников в террористической "Донецкой народной республике" не удерживается без согласия кремлевских кураторов.