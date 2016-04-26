Боевики 42 раза открывали огонь по ВСУ, самой горячей точкой остается Марьинка

За прошедшие сутки в зоне проведения АТО на Донбассе боевики 42 раза открывали огонь по позициям ВСУ из запрещенного минскими договоренностями оружия, что на 13 обстрелов больше, чем накануне. Больше всего обстрелов из гранатометов различных систем, пулеметов, стрелкового оружия зафиксировано в Марьинке.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Минометы калибра 82 мм в направлении сил АТО были использованы боевиками у Авдеевки, Водяного, Тарамчука, Новотошковского, Красногоровки и Новомихайловки, а минометы калибра 120 мм — по подразделениям ВСУ в районе Новотроицкого", — говорится в сообщении.

Обстреливая украинские силы в этих населенных пунктах наемники усложняли обстановку постоянными обстрелами из оружия меньшей мощности.

Также активность боевиков наблюдалась вблизи Новозвановки, Зайцево, Широкино, Счастья, Попасной и Станицы Луганской.

Несмотря на немалые усилия боевиков позиции украинских подразделений остались неизменными.

Всего за сутки силы АТО вынуждены были 13 раз открывать огонь в ответ.

Напомним, ранее в разведке Минобороны сообщали, что на Донбассе командование террористов ДНР накануне празднования Дня Победы планирует активизировать боевые действия, рассматриваются варианты проведения наступления.

Видео: Військове телебачення України