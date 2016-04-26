У Порошенко назвали самое горячее направление на Донбассе: карта зона АТО

Прошедшие сутки в зоне проведения АТО на Донбассе прошли неспокойно. Боевики не прекращают обстрелов украинских позиций, в том числе из запрещенных минометов. Больше всего наемники поливали огнем позиции ВСУ на Мариупольском направлении.

Об этом сообщил на брифинге спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

На Луганском направлении состоялось 7 вражеских обстрелов, в том числе 1 минометный. Противник нарушает режим тишины по всему фронту — в Станице Луганской, Счастье, на Бахмутской трассе и в Попаснянском районе.

На Донецком направлении враг нарушил режим тишины в Зайцево и Авдеевке. Традиционно оккупанты активизируются во второй половине дня. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялось 6 вражеских обстрелов, в том числе 1 минометный.

В Зайцево военнослужащие ВСУ взяли в плен боевика. Задержанный передан сотрудникам СБУ.

На Мариупольском направлении боевики 29 раз обстреляли позиции ВСУ.

Эпизодически оккупанты применяют минометы (за минувшие сутки на Мариупольском направлении враг выпустил до 30 мин). В частности, в Марьинке боевые действия велись более 10 часов. Силы АТО неоднократно открывали огонь в ответ.

За прошедшие сутки в результате боевых действий 1 украинский военнослужащий погиб, 5 — получили ранения.

Напомним, ранее в разведке Минобороны сообщали, что на Донбассе командование террористов ДНР накануне празднования Дня Победы планирует активизировать боевые действия, рассматриваются варианты проведения наступления.