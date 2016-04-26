Тараканы любят темноту. Экс-зам Шокина рассказал, как прокурор стал "бриллиантовым"

"Бриллиантовый" прокурор Александр Корниец похитил вещественные доказательства из уголовного дела, где фигурировали драгоценности.

Об этом бывший заместитель генпрокурора Виктора Шокина — Виталий Касько пишет на своей странице в Facebook.

"Речь идет о происхождении бриллиантов у "скромного" прокурора Корнийца. Именно бриллианты привели нас к очередному преступлению — похищению следователями и прокурорами вещественных доказательств из другого уголовного производства. Драгоценности были в специфической упаковке, с пометками предприятия, у которого их изъяли при обыске несколько лет назад", — рассказал Касько.

"Возможно, расследование этого дела остановилось потому, что вещественные доказательства исчезли из-под носа подольской милиции именно тогда, когда прокуратуру Подольского района Киева возглавлял нынешний и.о. генпрокурора Севрук? Опять досадное стечение обстоятельств? Не думаю", — иронизирует экс-замгенпрокурора.

Кроме того, Касько рассказал о мусорном бизнесе Корнийца и о том, как дочь прокурора училась в Лондоне, а 200 тыс. долларов были внесены офшорной компанией, засветившейся в скандале с "вышками Бойко".

Напомним, ранее выяснилось, что "бриллиантовый" прокурор Корниец хранил дома копии личных документов Шокина и был его личным "управляющим делами".