Чубаров обвинил оккупантов: в Крыму приняли преступное решение по Меджлису

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что решение "верховного суда" оккупированного РФ Крыма о запрете деятельности организации на полуострове является преступным.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве, пишет Укринформ.

По его словам, оккупационная "власть" руками установленных ею "судов" не имеет права решать судьбу представительного органа коренного народа АРК.

"Крымские татары заявили о желании обратиться в Европейский суд по правам человека относительно незаконного решения так называемого крымского "верховного суда", — приводят его слова журналисты.

Напомним, ранее Рефат Чубаров заявил, что с 26 апреля Меджлис, Курултай и другие органы самоуправления крымскотатарского народа будут действовать в чрезвычайном режиме.