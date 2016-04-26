Чубаров обвинил оккупантов: в Крыму приняли преступное решение по Меджлису

На полуострове "верховный суд" незаконно запретил деятельность организации, отметил ее глава.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что решение "верховного суда" оккупированного РФ Крыма о запрете деятельности организации на полуострове является преступным.
Об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве, пишет Укринформ.
По его словам, оккупационная "власть" руками установленных ею "судов" не имеет права решать судьбу представительного органа коренного народа АРК.
"Крымские татары заявили о желании обратиться в Европейский суд по правам человека относительно незаконного решения так называемого крымского "верховного суда", — приводят его слова журналисты.
Напомним, ранее Рефат Чубаров заявил, что с 26 апреля Меджлис, Курултай и другие органы самоуправления крымскотатарского народа будут действовать в чрезвычайном режиме.