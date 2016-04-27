Боевики стянули большие силы в район Ясиноватой под предлогом "украинского прорыва"

На оккупированных территориях Донбасса на нескольких участках террористы сосредоточили достаточно крупные силы и средства, включая танки и артиллерию. В преддверии майских праздников не исключена эскалация конфликта силами данных групп под предлогом срыва якобы готовящегося наступления сил АТО.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

"Так, севернее Донецка, в районе Ясиноватая—Спартак—Яковлевка сосредоточено 2 усиленных батальона в двух-эшелонном построении, к этому идет развертывание ещё одного подразделения батальонного уровня в качестве резерва для этого участка фронта по рубежу между Макеевкой и собственно Донецком.

По "легенде", командование боевиков рассматривает возможность "украинского прорыва" или к Ясиноватой, или севернее по направлению к Енакиево.

Тактическую группу (численностью до одного усиленного батальона) боевики развернули в юго-западной части Горловки, такие же группы фиксируются в районах Докучаевска и Тельманово (подтверждается переброска техники боевиков в районе н.п.Кузнецы Новоазовского района, часть её выдвинута на север в сторону Тельманово, в качестве усиления или резерва)", — пишет эксперт.

Ранее эксперт отмечал, что под видом "подготовки к параду 9-го мая" боевики стягивают сразу в несколько районов Макеевки и Донецка тяжёлое вооружение — танки, ББМ и артиллерийские системы.