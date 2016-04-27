Диверсанты применяют тактику "малых групп": бьют из зеленки, устраивают засады, минируют дороги

Наблюдается активизация действий террористов силами "малых групп" — разного рода ДРГ, мелкими пехотными подразделениями (до взвода включительно).

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, используя в последнее время появившуюся "зелёнку", данные группы активно действуют в нейтральной полосе и пытаются проникать в тактический тыл сил АТО, минировать ближайшие коммуникации, совершать внезапные обстрелы из пехотного вооружения, устраивать засады, ведут активную разведку боевых порядков сил АТО.

Так, в районе Станицы Луганской противник активно использует "зеленку" вдоль реки Северский Донец для сближения с позициями сил АТО и проведения интенсивных ночных обстрелов передовых подразделений украинских войск небольшими пехотными огневыми группами из стрелкового вооружения, подствольных и станковых гранатомётов, а также крупнокалиберных пулемётов.

В районе Авдеевки, донецкого аэропорта и Песок, действуя таким же образом с позиций в районе Ясиноватской развязки (а также немного южнее), западнее Спартака, Весёлого, под прикрытием интенсивного миномётного и гранатомётного огня боевики постоянно пытаются сближаться на дальность эффективного ведения огня из стрелкового вооружения и активно обстреливают опорные и наблюдательные пункты сил АТО, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, в зоне АТО на Донбассе боевики меняют тактику огневого поражения силовиков, уменьшая количество краткосрочных обстрелов, огонь сосредоточивается на определенных участках с целью нанесения максимальных потерь.