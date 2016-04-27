Боевики звереют: у Горловки и Марьинки массированно бьют миномёты, активно работают снайперы

В течение нескольких последних суток террористы активизировались на Мариупольском (приморском) направлении, также западнее Донецка (под Марьинкой и Красногоровкой).

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, боевики проводят массированные обстрелы из миномётов и активно применяют снайперские группы. Кроме того, на данных направлениях фиксировались неоднократные случаи применения боевиками бронетехники — БМП и БТР.

Подобная ситуация наблюдается и на участках фронта севернее и западнее Горловки (Зайцево, Майорск, Ленинское, Новгородское), также на данных участках противник активно использует миномёты, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, боевики применяют тактику "малых групп": бьют из зеленки, устраивают засады, минируют дороги.