Силы АТО пощипали российских диверсантов: один уничтожен, шесть ранены

Зафиксировано очередные потери военнослужащих 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК ВС РФ, действовавших в составе диверсионно-разведывательных групп.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

26 апреля был уничтожен один и ранены еще шестеро военнослужащих из состава 2-го батальона территориальной обороны, 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка), 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск), 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК и 7-й отдельной мотострелковой бригады (Дебальцево) 2 АК.

Напомним, днем ранее был уничтожен один террорист, а еще двое — получили ранения, они тоже действовали в составе ДРГ.