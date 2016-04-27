Силы АТО отразили нападение диверсантов под Авдеевкой: карта зоны АТО

В зоне проведения АТО на Донбассе враг продолжает придерживаться тактики эпизодических обстрелов украинских позиций по всему фронту. Силы АТО отразили нападение вражеской ДРГ под Авдеевкой.

Об этом заявил на брифинге спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

На Луганском направлении за прошедшие сутки противник нарушал режим тишины в Станице Луганской, Счастье, Трехизбенке и под Попасной. Всего было 6 вражеских обстрелов.

На Донецком направлении силы АТО отразили нападение вражеской ДРГ под Авдеевкой. Кроме этого, состоялось 2 обстрела со стороны НВФ — под Луганским и Авдеевкой. Враг снова активно использует минометы. За минувшие сутки на Донецком направлении оккупанты выпустили около 50 мин.

На Мариупольском направлении зафиксировано 22 обстрела наших позиций. Почти все они были прицельными. Неспокойно по всему фронту: наибольшую активность оккупанты проявили вблизи Марьинки, пересечения автотрассы Донецк — Мариуполь с линией соприкосновения, Гранитного, Павлополя, Широкино. Противник использует БМП, минометы и снайперов.

Лысенко также уточнил, что за минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских военнослужащих нет, 5 — получили ранения.

Напомним, бывший глава СБУ, генерал армии Николай Маломуж заявил, что полицейская миссия ОБСЕ не сможет полноценно работать на Донбассе, поскольку ни Россия, ни самопровозглашенные "республики" не дадут ей этого сделать. Об этом же свидетельствует и опыт Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.