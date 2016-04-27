Порошенко уверен: военные и дипломаты заставят оккупантов убраться из Украины

Президент Петр Порошенко уверен, что украинские военные со временем вместе с бойцами дипломатического фронта заставят оккупантов убраться прочь с нашей земли.

Об этом он сообщил во время выступления на базе воинской части ВСУ в Девичках Киевской области, пишет УНИАН.

В то же время политик уточнил, что силовики, вооруженные современным оружием и своим мастерством, сначала обеспечат удержание определенных рубежей.

"Государство выделило значительные средства для обеспечения национальной армии необходимым вооружением и военной техникой", — отметил Порошенко.

По его словам, он сделает все возможное для того, чтобы они были использованы максимально эффективно. "Отечественным военно-промышленным комплексом разработаны современные противотанковые ракетные комплексы, минометы", — добавил президент.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что власти Российской Федерации устроили геноцид именно в тех районах Донбасса, где живет больше всего русскоязычных граждан украинского государства.