В разведке рассказали, где чаще всего гибнут российские военные на Донбассе

Вчера, 27 апреля, в течение суток были зафиксировано очередные потери военнослужащих "1-го армейского корпуса" ВС РФ, действующего на оккупированной территории Донецкой области.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Стало известно, что были уничтожены четыре и ранены шесть военнослужащих 11-го отдельного мотострелкового полка, дислоцирующегося в Макеевке, которые пытались атаковать передовые позиции сил АТО в районе промзоны Авдеевки.

Кроме того, в результате "дружественного" огня по своим позициям, получили ранения три военнослужащих 100-й отдельной мотострелковой бригады из Донецка.

Напомним, днем ранее силы АТО пощипали российских диверсантов: один уничтожен, шесть были ранены.