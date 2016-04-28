В разведке рассказали, где чаще всего гибнут российские военные на Донбассе

Три боевика умудрились получить ранения от своих же.
Вчера, 27 апреля, в течение суток были зафиксировано очередные потери военнослужащих "1-го армейского корпуса" ВС РФ, действующего на оккупированной территории Донецкой области.
Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Стало известно, что были уничтожены четыре и ранены шесть военнослужащих 11-го отдельного мотострелкового полка, дислоцирующегося в Макеевке, которые пытались атаковать передовые позиции сил АТО в районе промзоны Авдеевки.
Кроме того, в результате "дружественного" огня по своим позициям, получили ранения три военнослужащих 100-й отдельной мотострелковой бригады из Донецка.
Напомним, днем ранее силы АТО пощипали российских диверсантов: один уничтожен, шесть были ранены.