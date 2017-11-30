Лавров озвучил условие России для введения миротворцев ООН на Донбасс

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров утверждает, что в зону конфликта на Донбассе миротворцы ООН будут введены после разведения сил и средств участников противостояния.

Размещение ООНовцев "должно быть согласовано с властями как в Киеве, так и в Донецке и Луганске", рассказал он в интервью итальянской газете Libero, пишет РИА Новости.

"… силы ООН должны обеспечивать исключительно безопасность наблюдателей СММ ОБСЕ, которые будут размещены в зоне разведения по обе стороны линии соприкосновения, а также при патрулировании других районов конфликта в соответствии со своим мандатом по выполнению Минских договоренностей", — озвучил глава МИД позицию РФ.

При этом "основой урегулирования продолжают оставаться Минские соглашения, сохраняются все существующие переговорные площадки — Минская контактная группа и "нормандский формат".

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер говорил, что Россия должна вывести свои войска с захваченной части Донбасса, чтобы миротворческая миссия ООН смогла начать свою работу, а с украинской стороны нужна координация с Организацией.