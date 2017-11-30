В "ЛНР" заявили о попытке ликвидации главаря "ДНР"

В оккупированном Луганске якобы предотвратили попытку устранения главаря "Донецкой народной республики" ("ДНР") Александра Захарченко.

Об этом заявил "министр внутренних дел ЛНР" Игорь Корнет, сообщает один из сепаратистских сайтов.

По его словам, ликвидацию Захарченко готовили "диверсанты", которые якобы причастны к убийству начальника "управления народной милиции ЛНР" Олега Анащенко.

"Часть группы "диверсантов", которую мы не смогли задержать, донецкие коллеги помогли нам, задержали их на территории Донецка уже, кстати, при попытке совершения убийства Александра Захарченко", — заявил Корнет.

Как известно, в феврале 2017 года в оккупированном Луганске взорвалось авто с главой "управления народной милиции ЛНР" Олегом Анащенко, который от полученных ранений погиб на месте. Позже в ЛНР заявили о задержании якобы "украинских диверсантов" по подозрению в убийстве Анащенко. Задержанные на допросах заявили о своей причастности к подразделению Сил специальных операций ВСУ.

Ранее эксперт Дмитрий Снегирев предрек незавидную судьбу Захарченко и Плотницкому.