Справку и на зимовку. Саакашвили продлили разрешение на пребывание в Украине

Лидер партии "Движение новых сил", экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили объявил о том, что в Миграционной службе Украины ему выдали справку о продлении законного срока пребывания в Украине на три месяца.

"Очень вежливые сотрудницы Миграционной службы выдали мне справку о продлении срока законного пребывания в Украине еще на три месяца, при этом даже любезно угостили чаем", - написал политик на собственной странице в социальной сети Facebook сегодня, в четверг, 30 ноября.

В подтверждение своих слов, к посту он присовокупил фотоснимки соответствующей справки.

В то же время Саакашвили утверждает о том, что Служба безопасности Украины получила разрешение суда на проведение обысков в его квартире и служебных помещениях.

"Угроза остается- СБУ получила решение по обыска моей квартиры и служебных помещений в деле о государственном перевороте", - написал политик.

Напомним, ранее сообщалось о том, что суд снял с рассмотрения иск Саакашвили к Порошенко.