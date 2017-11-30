Патриарх Филарет не просил РПЦ о прощении - УПЦ-КП

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП) Филарет (Денисенко) никогда не посылал в адрес Русской православной церкви никаких писем-обращений с просьбой о прощении.

Такую информацию озвучил пресс-секретарь УПЦ-КП архиепископ Евстратий (Зоря), сообщает "Интерфакс-Украина".

"Патриарх Филарет не обращался к патриарху Кириллу и к епископату Русской православной церкви с просьбой помиловать его и вернуть в Церковь […]. Распространяется провокационная информация, которая не соответствует действительности. Патриарх Филарет никогда не направлял и не будет направлять в адрес Русской православной церкви, патриарха Кирилла или кого-либо другого просьбу о помиловании. Никогда патриарх Филарет никаких писем, заявлений или обращений подобного содержания не направлял, не направляет и направлять не будет", - сказал он.

Напомним, ранее на сайте РПЦ и в российских СМИ появилась информация о том, что на Архиерейском Соборе, который проходит сейчас в столице России, было заслушано обращение Филарета (Денисенко) с просьбой прощения и с предложением прекратить церковный раскол