В Минске на саммите Путин пытался добавить себе роста каблуками: видео

Во время саммита "Организации договора о коллективной безопасности", который стартовал сегодня, в четверг, 30 ноября, в Минске, представители СМИ обратили внимание на высоту каблуков на обуви российского президента Владимира Путина, сообщает портал "By24.org".

Мероприятие происходило во Дворце Независимости. Путина встречал президента Беларуси Александр Лукашенко. Журналистов разместили справа и слева от ковровой дорожки, по которой главы государств, участвующих в саммите, входили в здание.

Когда во Дворец Независимости зашел президент России, то все обратили на его походку и высокие каблуки.

"Путин шел по ковровой дорожке странной походкой и с явными затруднениями, которые нельзя списать даже на 65-летний возраст политика. Причина тому становилась ясна, если посмотреть на ноги: на российском лидере были ботинки, высота каблуков которых составляла примерно 8-10 сантиметров", – заявили журналисты.

Напомним, ранее аналитик спрогнозировал ближайшие планы Путина насчет Украины.