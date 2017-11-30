Для депортации Саакашвили есть три варианта - журналист

Экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили могут депортировать из Украины в Нидерланды, Польшу или Грузию.

Такое сообщение со ссылкой на собственные источники опубликовал главный редактор "РБК-Украина" Сергей Щербина.

"Так, Нидерланды рассматриваются по той причине, что супруга Саакашвили является гражданкой этой страны, Польша - потому, что с территории этого государства политик въехал в Украину, а в Грузии в отношении Саакашвили проводятся уголовные расследования", - говорится в тексте.

Щербина утверждает о том, что его источник в Верховной Раде также высказал предположение - депортировать Саакашвили могут прежде всего в Нидерланды.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Саакашвили продлили срок разрешения на пребывание в Украине.