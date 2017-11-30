"Мы показали силу". СМИ рассказали, как прореагировал Янукович на разгон Майдана

Ночь с 29 на 30 ноября 2013 года тогдашний президент Украины Виктор Янукович провел в компании высокопоставленных чиновников, а утром прореагировал на жестокий разгон бойцами "Беркута" студентов на Майдане словами: "Мы показали силу".

Такое сообщение опубликовал портал "ТСН" со ссылкой на источник из близкого окружения экс-президента.

По его словам, Янукович тогда охотился в Сухолучье, в 70 километрах от столицы Украины. Вместе с ним были экс-президенты - Леонид Кравчук и Леонид Кучма, а также тогдашний народный депутат от "Партии регионов" Вадим Новинский и несколько крупных бизнесменов.

На утро Януковичу попытался дозвониться тогдашний руководитель Администрации президента Сергей Левочкин, но тот не брал трубку. Однако Янукович знал о том, что произошло ночью на Майдане

"Мы показали свою силу и будем показывать ее дальше", - сказал он.

Немногим позднее Левочкин передал Януковичу заявление об увольнении и диск с видеозаписью избиения студентов. Позже был подготовлен проект заявления с анонсом отставки главы МВД Виталия Захарченко, но президент заявление озвучивать не стал.

Далее сотрудники центра информационной координации "Партии регионов" разослали тогдашним чиновникам и депутатам-регионалам указания о том, как именно лучше всего комментировать силовой разгон. Всем советовали говорить, что нужно провести тщательное расследование происшествия. Кроме того, отставку Левочкина с должности главы Администрации президента "регионалам" советовали объяснять тем, что именно он отдал приказ председателю КГГА Александру Попову устанавливать новогоднюю елку на Майдане.

Напомним, ранее сообщалось о том, что нардеп в прямом эфире назвал Майдан "госпереворотом".