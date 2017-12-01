СБУ займется скандалом на форуме во Львове из-за карт с "ЛНР" и "ДНР"

Управление СБУ во Львовской области начало проведение проверки заявления главы региональной госадминистрации Олега Синютки из-за карты на Львовском форуме безопасности, на которой оккупированные Россией территории на востоке Украины были подписаны как People's republics of Donetsk and Luhansk.

Такое сообщение опубликовано на официальной странице ведомства в социальной сети Facebook.

"Следователи Управления СБ Украины проверят факты, изложенные в обращении, и дадут соответствующую правовую оценку согласно действующему законодательству. В рамках проверки, в частности, будут опрошены организаторы Львовского форума безопасности и все лица, причастные к возможному посягательству на суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в тексте сообщения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Львовщние военкоматы устроили облавы на призывников в кафе и монастыре.