Савченко: Войну начала не Украина, а Порошенко и Путин

Венфракицонный народный депутат Надежда Савченко во время эфира на телеканале 112 Украина обвинила в развязывании войны на востоке Украины политиков.

"Будем разбивать мифы, которые создают порохоботы. Не Украина начала войну, а войны начинают политики, политики их заканчивают... Я сказала, что войну можно закончить тогда и теми политиками, которые ее не начинали, Потому что те, кто ее начинали, а это Путин и Порошенко, не смогут ее закончить. Только при смене этих двух или хотя бы одного из них война завершится", - сказала Савченко.

По ее словам, нельзя ассоциировать страну с ее президентом.

"С каких это пор у нас господин Порошенко стал Украиной? Это две разные вещи. Украина войну не начинала. Войну начинала Россия, точнее Путин вместе с Порошенко", — заявила нардеп.

Ранее политолог Алексей Голобуцкий заявил, что выступая в польском университете Надежда Савченко обвинила Украину в войне на Донбассе.