У Порошенко заявили, что Москва истерически боится введения миротворческой миссии на Донбасс

На оккупированной территории Донбасса будет развернута "классическая" миротворческая миссия Организации Объединённых Наций (ООН), а не "гибридная", которую безуспешно пытается продавить Россия.

Об этом заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев, пишет РБК-Украина.

"Сейчас мы работаем в тесной координации с нашими международными партнерами. Важно отметить, что у нас есть полная поддержка и общее видение этого процесса. В частности, наличие мощной поддержки подтвердили результаты переговоров президента Украины в Брюсселе. То есть будущая миротворческая миссия должна быть размещена на всей оккупированной территории Донбасса, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы, и без участия агрессора", — сказал он.

"Если говорить о содержательном наполнении, то видение параметров миссии после детальных консультаций с нами было представлено российской стороне спецпосланником США Куртом Волкером. Хотя, как вы знаете из комментариев самого Курта, Россия пытается играть свою игру. Однако хотел бы подчеркнуть, что эта инициатива будет реализована только как классическая миссия, а не гибридная, которую безуспешно пытается продавить Россия", — отметил Елисеев.

По его словам, Москва истерически боится введения миротворческой операции на Донбасс, поскольку это будет означать катастрофическую потерю Россией влияния на процессы в Украине, добавив, что в РФ прекрасно понимают, что миссия является инструментом, который позволит восстановить территориальную целостность и принести мир на восток Украины.

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