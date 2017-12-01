Пострадавшего за любовь к Украине крымского политзаключенного отпустили под домашний арест

Крымского политзаключенного Владимира Балуха, которого оккупациооные власти приговорили к 3 годам колонии общего режима, выпустили из СИЗО под домашний арест.

"Раздольненский районный суд отправил Владимира Балуха из СИЗО под домашний арест. Суд изменил активисту меру пресечения с содержания в следственном изоляторе на домашний арест",— сообщает Радио Свобода.

Мужчине запретили покидать жилое помещение, общаться со свидетелями и пользоваться интернетом и почтой.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Его обвинила в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, которые якобы были найдены на чердаке его дома. Балух свою вину не признал и заявил, что дело против него сфабриковано при участии начальника угрозыска раздольненского отдела полиции Дмитрия Попова, а взрывчатка и боеприпасы ему были подброшены.

Судья, зачитывая приговор, объявила, что все доказательства, собранные следствием, законны. Защита украинца заявила, что дело сфабриковано и его приговор будет обжалован в вышестоящих инстанциях.

Причиной пристального внимания оккупационных властей к Балуху стала его гражданская позиция - крымчанин выступал против аннексии полуострова, а в своем дворе вывесил украинский флаг. Также на стене своего дома он установил табличку "Улица Героев Небесной сотни, 18", которую подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали снять.

В начале августа суд приговорил активиста к трем годам и семи месяцам тюрьмы, а также штрафу в размере десяти тысяч рублей. После апелляции дело отправили на повторное рассмотрение в новом составе суда, который назначил меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 декабря.