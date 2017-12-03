В Херсоне националисты забросали яйцами соратника Медведчука и полицию, опубликованы фото и видео

В Херсоне несколько десятков молодых людей 2 декабря пытались сорвать мероприятие с участием депутата Николаевского областного совета Максима Невинчанного, который возглавляет партию "Украинский выбор" Виктора Медведчука.

Об этом сообщила главный редактор газеты "Херсонщина за день" Татьяна Дергачева в Facebook.

Невинчанный вел лекцию "Я-политик" в "Школе политического образования". Его выступлению попытались помешать националисты. Прорваться в здание им не удалось — вход охраняла полиция. Когда Невинчанный выходил из здания, активистам удалось несколько раз ударить его и забрасывать яйцами.

Кроме того, Дергачева изложила подробности конфликта.

По ее словам, она предложила "ребятне в масках" поговорить с Невенчанным, но они отказались.

"Потом Максим Невенчанный вышел с пресс-центра и попросил задавать ему любые вопросы. На месте произошла потасовка между полицейскими и людях в масках, вместо Невенчанного, яйца полетели в полицию. Далее вся перепуганная девятиэтажка из окон наблюдала, как толпа людей в масках и идет на полицейских. Ситуация была напряженной", — расказала Дергачева.

В комментариях к публикациям было объяснение действий националистов, в частности, их заявление.

"Мы, активисты Национального Корпуса, посетили политической школы "Я-политик" с целью остановить выступление депутата Николаевского областного совета. Невинчанного, который проводил лекцию и учил других депутатов, как заниматься политикой. Хотим напомнить, что Невинчанный возглавляет в Николаеве партию "Украинский выбор", главой которой является. Виктор Медведчук — кум Путина (президент РФ Владимир Путин — ред.). Кум президента страны, что не прекращает кошмарить нашу Родину", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что они хотели попасть на само мероприятие и "провести беседу".

"Мы считаем, что такие продажные депутаты не имеют никакого морального права делиться своим позорным опытом. Но нас не желали слушать: двери были закрыты. Поэтому мы ждали на улице беседы с Невинчанным, не нарушая общественного порядка. Несколько часов ожидания и Невинчанный вышел, но, к сожалению, содержательного диалога не получилось. Невинчанный с позорными почестями покинул место встречи. Мы, активисты Национального Корпуса, проявили желание проводить его до машины, но нам преградила дорогу полиция, угрожая огнестрельным оружием", — добавили активисты.

Никто из активистов не пострадал, двоих из них задержали, но впоследствии отпустили.