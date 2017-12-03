Как сторонники Саакашвили требовали импичмента Порошенко, опубликованы новые фото и видео

В воскресенье, 3 декабря, в Киеве на Европейской площади завершилась акция "Марш за народный импичмент", организованная партией "Движение новых сил" Михеила Саакашвили.

В марше приняли участие более 5 тыс. человек. Участники акции прошли колонной по маршруту: бульвар Тараса Шевченко — улица Крещатик — Аллея Героев Небесной сотни — улица Шелковичная — улица Грушевского. Шествие завершилось на Европейской площади, где сейчас проходит митинг, во время которого выступают политики и активисты.

Во время шествия активисты почтили память погибших участников Евромайдана на Аллее Героев Небесной сотни. На пересечении улицы Банковой и Аллеи Героев Небесной сотни активисты положили на дороге плакаты, на которых были написаны обещания президента Украины, которые, по мнению участников, он не выполнил. Во время шествия митингующие выкрикивали лозунги: "Долой барыг", "Импичмент" и "Киев, вставай!". Колонну сопровождали работники полиции. Нарушений общественного порядка пока не зафиксировано, сообщает УНИАН.

По данным пресс-службы столичной полиции, в Киеве за порядком во время марша, участники которого требуют принятия закона об импичменте президента, следили около 1200 правоохранителей, ситуация спокойная.

"Правоохранители сопровождают марш, участие в котором, по предварительным подсчетам, берут примерно 1500 человек. Акция стартовала в парке имени Тараса Шевченко, оттуда колонна двинулась в центр столицы. За порядком следят около 1200 человек: мероприятия проходят спокойно", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что суд снял с рассмотрения иск Саакашвили к Порошенко.