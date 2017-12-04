National Interest: Россия не собирается убираться из Украины

4 декабря 2017, 12:34

На Путина давят силовики, предлагающие президенту РФ разрешить ситуацию на Донбассе силовыми методами, предполагает авторитетное американское издание

Фото: National Interest

Ситуация с Северной Кореей заставила ведомства США, ответственные за национальную безопасность, из-за угрозы ядерной войны впервые за десятилетия. Но правда и в том, что ситуация в Украине в настоящий момент ничуть не менее опасна. Возможно, даже более опасная, утверждает издание The National Interest.

По мнению автора текста, проблема с Россией опасна сразу по нескольким причинам:

  1. Россия стала таким распространённым "общим местом" во внутренней политике США, что ожидать рациональных оценок от стратегического американского дискурса сейчас тяжело.
  2. Каждый день на востоке Украины гибнут люди, и эта динамика только усугубляет разжигание националистических настроений по обе стороны конфликта.
  3. В сравнении с огромным отлаженным кремлевским арсеналом ядерного оружия запасы Человека-Ракеты выглядят просто смешно.

Издание отмечает, что известный американский дипломат Кеннан решительно предостерегал против расширения НАТО в 1990-х годах, но в Белом доме к нему не прислушались.  

"Нет смысла вспоминать трагические события на Майдане и то, как американские дипломаты, такие как Виктория Нуланд, вели себя крайне неосмотрительно в условиях сложного политического кризиса в Украине в 2013-2014 годах, спровоцировав Россию на аннексию Крыма и разжигание деструктивной гражданской войны. По крайней мере Бараку Обаме позже хватило мудрости признать, что у США не было почти никаких возможностей ответить, когда они столкнулись с "ключевыми интересами" России", - утверждает издание.

Автор The National Interest убежден, что надежды на то, что новая администрация Трампа сможет потушить кипящий конфликт на востоке Украины, почти рассеялись. Он также приводит выдержки из российского издания "Военное обозрение", которое наполнено милитаристской риторикой: на его страницах регулярно утверждается, что Киев "кишит американскими шпионами", спецпредставитель США по Украине Курт Волкер называется "автором многочисленных русофобских высказываний" и "учеником Джона Маккейна", а Владимира Путина обвиняют в мягкотелой политике и беззубых заявлениях.

Можно было бы отмахнуться от этих заявлений, сочтя такие тексты милитаристской пропагандой, если бы такую точку зрения не разделяла российская военная элита, отвечающая за безопасность.

"Запад чаще всего воспринимает Владимира Путина как сторонника жесткого курса, но сейчас президент РФ, скорее всего, испытывает на себе серьезное давление со стороны российских националистов, которые настаивают на эскалации конфликта или решения ситуации на Донбассе силой. Безусловно, такой исход станет катастрофой для Украины, России и Европы, но без намека на оттепель в новой холодной войне, Кремль действительно может рассмотреть все связанные с этим риски", - отмечает автор, предлагая Вашингтону найти прагматичное решение, которое могло бы положить конец страданиям жителей востока Украины и таким образом стабилизировать всю скрипящую конструкцию европейской безопасности.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
АТО Донбасс Россия Украина США Владимир Путин иносми
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
15:53
"Бомонд, Гамлет и Хумора": стали известны самые необычные имена, которые украинцы дают детям
15:44
У Путина нет много инструментов для ответа на санкции США - The Daily Beast
15:40
"Столица разврата" возглавила рейтинг самых здоровых городов мира
15:18
"Лето в лагерях". На Хмельнитчине женщина сдала малолетних детей в "аренду" нищим
15:16
Закупленные Львовом подержанные немецкие трамваи не могут открывать двери на остановках — СМИ
15:12
Сытника обвинили во вмешательстве в президентские выборы-2016 в США
15:07
На Черниговщине владельцам удалось отбить агрофирму у рейдеров
14:55
Страны СНГ собрались создать свой "шенген" в Центральной Азии
14:17
"Можно заработать себе еще две-три пенсии": кем и как подрабатывают пенсионеры в Украине Видео
14:08
Джеки Чана в Китае на съемках накрыло грязевой лавиной: опубликованы фото
13:59
“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото
13:45
Удавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции США мнение
13:42
В Сеть выложили яркие снимки новейшего украинского артиллерийского оружия
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
11:59
Суд закрыл дело против Кернеса
11:47
Эксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия Томоса
11:47
Фото Бледанс в постели с сыном разозлило Сеть
11:45
Ксения Собчак “изображала розового фламинго”, опубликовано фото
11:42
Кошмар на матче Лиги Европы: арбитру разбили голову бутылкой, опубликовано видео Видео
11:24
Путин заинтересован, чтобы санкции против России были жестче — политолог
11:20
Порошенко дал Евросоюзу наставление о пагубных чарах Кремля
11:05
89-й день голодовки. Сенцов на грани жизни и смерти — Климкин
11:04
Турчинов спрогнозировал, как россияне будут "давить" в районе Черного и Азовского морей
11:03
Курс доллара к рублю в России впервые за два года рухнул до 67 руб./$
10:40
На Виннитчине коп застрелил селянина — СМИ
10:29
"Укрзализныця" заявила о готовности прекратить ж/д сообщение с Россией
10:18
“Ужасный вид из ужаснейших!!!”. Светлана Лобода покрасовалась в странном наряде
10:15
"Насиловали всю ночь напролет". На Киевщине двое мужчин надругались над несовершеннолетней
10:00
В Укргидрометцентре предупредили о грозе в Киеве на выходных Видео
09:48
НБУ ощутимо снизил курс гривни: доллар снова перевалил за психологическую отметку
09:46
"Алкоголизм - не шутка". На Черниговщине боец ВСУ умер от "белой горячки"
09:46
Правозащитник обратился в Вашингтон с просьбой усмирить "куратора ЦРУ" в Украине
09:26
Задержание, голодовка, поддержка и творчество: все, что нужно знать о политзаключенном Олеге Сенцове
09:21
СБУ задержала подозреваемого в подрыве офиса венгерского культурного центра
09:19
Прикольные поздравления с Днем строителя-2018 на словах и в анимированных открытках Фото
09:10
Шутки и смерть. Мужчина убил дразнившего его из-за секса коллегу пилой-"циркуляркой"
08:43
Девушка, с которой "загулял" муж Ани Лорак организовала отповедь "хейтерам"
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украину
07:58
Украине грозит финансовый хаос - Bloomberg
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять