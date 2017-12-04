National Interest: Россия не собирается убираться из Украины

Ситуация с Северной Кореей заставила ведомства США, ответственные за национальную безопасность, из-за угрозы ядерной войны впервые за десятилетия. Но правда и в том, что ситуация в Украине в настоящий момент ничуть не менее опасна. Возможно, даже более опасная, утверждает издание The National Interest.

По мнению автора текста, проблема с Россией опасна сразу по нескольким причинам:

Россия стала таким распространённым "общим местом" во внутренней политике США, что ожидать рациональных оценок от стратегического американского дискурса сейчас тяжело. Каждый день на востоке Украины гибнут люди, и эта динамика только усугубляет разжигание националистических настроений по обе стороны конфликта. В сравнении с огромным отлаженным кремлевским арсеналом ядерного оружия запасы Человека-Ракеты выглядят просто смешно.

Издание отмечает, что известный американский дипломат Кеннан решительно предостерегал против расширения НАТО в 1990-х годах, но в Белом доме к нему не прислушались.

Читайте также В США заподозрили Россию и Китай в создании космического оружия

"Нет смысла вспоминать трагические события на Майдане и то, как американские дипломаты, такие как Виктория Нуланд, вели себя крайне неосмотрительно в условиях сложного политического кризиса в Украине в 2013-2014 годах, спровоцировав Россию на аннексию Крыма и разжигание деструктивной гражданской войны. По крайней мере Бараку Обаме позже хватило мудрости признать, что у США не было почти никаких возможностей ответить, когда они столкнулись с "ключевыми интересами" России", - утверждает издание.

Автор The National Interest убежден, что надежды на то, что новая администрация Трампа сможет потушить кипящий конфликт на востоке Украины, почти рассеялись. Он также приводит выдержки из российского издания "Военное обозрение", которое наполнено милитаристской риторикой: на его страницах регулярно утверждается, что Киев "кишит американскими шпионами", спецпредставитель США по Украине Курт Волкер называется "автором многочисленных русофобских высказываний" и "учеником Джона Маккейна", а Владимира Путина обвиняют в мягкотелой политике и беззубых заявлениях.

Можно было бы отмахнуться от этих заявлений, сочтя такие тексты милитаристской пропагандой, если бы такую точку зрения не разделяла российская военная элита, отвечающая за безопасность.

"Запад чаще всего воспринимает Владимира Путина как сторонника жесткого курса, но сейчас президент РФ, скорее всего, испытывает на себе серьезное давление со стороны российских националистов, которые настаивают на эскалации конфликта или решения ситуации на Донбассе силой. Безусловно, такой исход станет катастрофой для Украины, России и Европы, но без намека на оттепель в новой холодной войне, Кремль действительно может рассмотреть все связанные с этим риски", - отмечает автор, предлагая Вашингтону найти прагматичное решение, которое могло бы положить конец страданиям жителей востока Украины и таким образом стабилизировать всю скрипящую конструкцию европейской безопасности.