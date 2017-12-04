Адвокат Януковича принес в суд по делу Майдана биты и "коктейли Молотова"

Виталий Сердюк, адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича, принес на заседание Печерского райсуда Киева по делу о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 года брусчатку, бейсбольные биты и "коктейли Молотова".

Такое сообщение сегодня, в понедельник, 4 декабря, опубликовала портал "ТСН".

По словам Сердюка, такие предметы активно использовались участниками Евромайдана против правоохранителей.

"Вы же говорите, что это был мирный протест, так вот посмотрите, какие камни летели в правоохранителей", – заявил адвокат.

После этого судья попросила Сердюка убрать опасные предметы, аргументируя свою просьбу тем, что до рассмотрения ходатайства прокуратуры на запуск процедуры заочного досудебного расследования заседание еще не дошло, однако тот отказался это делать.

Поэтому судья объявила перерыв и попросила помощницу вызвать наряд полиции.

В свою очередь, полицейские подтвердили запах бензина из бутылок, а затем вызвали в Печерский райсуд следственно-оперативную группу.

Напомним, ранее сообщалось о том, как прореагировал Янукович на разгон Майдана.