В России заинтересовались зачинщиком переворота в "ЛНР". Корнет стал фигурантом по делу об убийстве

4 декабря 2017, 16:45

Корнет отказался комментировать обстоятельства гибели своего охранника Булгакова. 

Игорь Корнет.

"Экс-министра МВД" "Луганской народной республики" Игорь Корнет, устроивший "военный переворот" в "ЛНР" стал фигурантом расследования Следкома России по делу об убийстве россиянина Артема Булгакова,  который служил его охране.

В поручении СКР о проведении следственных и процессуальных действий по делу о гибели Булгакова говорится о предполагаемой роли Корнета и заместителя генерального прокурора ЛНР Сергея Горенко в сокрытии следов убийства, пишет РБК со ссылкой на источники.

Охранник Корнета россиянин Артем Булгаков.

По данным издания, Булгаков с 25 сентября по 9 ноября 2016 года служил в личной охране Корнета. 9 ноября днем он находился в здании "МВД" в Луганске. В коридоре блока Б между ним и несколькими боевиками "МВД" возникла конфликтная ситуация. На почве "неприязненных отношений" один из боевиков достал огнестрельное оружие и направил его на Булгакова. Тот попытался левой рукой отвести ствол от себя, но его оппонент выстрелил. Пуля прошила руку и попала в грудь Булгакова.

Стрелявший доложил Корнету об инциденте. Тот приказал оцепить помещение. Тело Булгакова вывезли на машине.

Чтобы скрыть убийство Булгакова, Корнет приказал оформить его как "сотрудника МВД" и свести дело к неосторожному обращению с оружием.

Артем Булгаков родился в 1989 году в Сочи, в семье потомственных военных. В 18 лет был призван в армию, служить он начал в июне 2007 года. По призыву попал в Омский 242-й учебный центр ВДВ, где получил удостоверение механика-водителя боевой машины десанта. Через пять месяцев был призван в 137-й полк ВДВ. 

В июне 2014 года Булгаков официально ушел в запас со службы в 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. В этот же месяц позвонил матери и сказал, что находится в Донецке. По словам матери, он попал на Донбасс со стороны России в составе казачьей группировки из "Славянского союза Ставрополья".

В ДНР Булгаков служил в управлении специальных операций прокуратуры, а также в разведвзводе батальона Святого Георгия Победоносца. С 15 января 2015 года был стрелком в интернациональной бригаде "Пятнашка". Затем переехал в Луганск и попал на службу в МВД ЛНР.

Сам Корнет отказался комментировать обстоятельства гибели Булгакова. 

21 ноября в Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков "ЛНР" Игорем Плотницким и Игорем Корнетом, к противостоянию присоединились боевики главаря "ДНР" Александра Захарченко и ФСБ РФ.

23 ноября советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил, что Плотницкий выехал в Россию, а в оккупированный Луганск вошли регулярные подразделения армии РФ численностью около 1 тыс. военнослужащих, включая спецназ ГРУ и спецназовцев МВД РФ, а также тяжелая техника: танки, БТР, артиллерийские установки.

24 ноября главарь самопровозглашенной "Луганской народной республики" Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья.

Главарем террористической организации "Луганская народная республика" стал так называемый "министр государственной безопасности ЛНР" Леонид Пасечник.

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ЛНР убийство охранник россиянин Корнет Булгаков
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