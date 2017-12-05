СМИ узнали, что Савченко встречалась с замом главаря "ДНР"

Нардеп Надежда Савченко ездила на захваченную часть Донбасса и встретилась с "министром доходов и сборов" самопровозглашенной "ДНР" Александром Тимофеевым ("Ташкент").

Лидер боевиков является заместителем главаря "республики" Александра Захарченко, пишет "Главком", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Народная избранница пока не прокомментировала информацию о поездке на неподконтрольную Киеву территорию.

Напомним, в декабре 2016 года Надежда Савченко в Минске встретилась с Александром Захарченко и тогдашним "главой" террористической ЛНР Игорем Плотницким (уже подал в отставку).