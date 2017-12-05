Задержанием Михо отвлекается внимание от пробуксовывающих реформ и проблем в экономике - эксперт

Политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк прокомментировал задержание Михеила Саакашвили, которое СБУ провела утром вторника, 5 декабря.

"В истории с преследованиями Михеила Саакашвили, на мой взгляд, не последнюю роль сыграл "эксцесс исполнителей". Несомненно, Саакашвили стал своего рода раздражителем для власти. Но во многом в этой ситуации инициатива преследований исходит не от наивысшего политического руководства Украины, а от "низов". Ведь сам Саакашвили с его нынешними рейтингами не представляет особой угрозы для власти, в частности, для действующего президента. К слову, даже акции, которые ему удается собрать, весьма немноголюдные", - отметил эксперт.

Читайте также Березюк в Раде объявил о своей поддержке Саакашвили

Он отметил, что склоняется к версии о том, что репрессивное давление на Саакашвили началось с "низов" — кто-то из силовиков захотел выслужиться и показать себя более эффективным.

"Если в Украине и дальше по отношению к Саакашвили будут действовать в таком ключе, рейтинги Саакашвили могут начать расти — в нашей стране обиженных любят. Не исключено, что эта технология будет использована для повышения рейтингов. Но чьих? Сейчас единственным политическим субъектом, представляющим для Порошенко долгосрочную угрозу, является Тимошенко. А с помощью Саакашвили на Банковой могут создать трудности для Тимошенко, оттянув часть рейтинга на Саакашвили", - предположил Октисюк.

По его словам, если власть заметит, что начнут существенно расти рейтинги Саакашвили, она начнет реагировать.

"Но пока Саакашвили будет оставаться в подвешенном состоянии. При необходимости его смогут выслать из Украины, лишить гражданства, как это и делали, и т.д. А пока что гонения на Саакашвили — это предмет для разговоров в обществе. Ведь пока говорят о Михо, внимание отвлеклось от пробуксовывающих реформ, проблем в экономике и других проблем. Если отталкиваться от фразы о "хлебе и зрелищах", то сейчас украинскому обществу предоставляют "зрелища", - резюмировал аналитик.

Как сообщалось ранее, утром 5 декабря спецназ "Альфа" ворвался к Саакашвили в дом с обыском и задержал его. Задержанному уже вручили подозрение.

Обыски происходят по подозрению, что команда Саакшавили финансировалась представителями команды Януковича, в частности, беглого олигарха Сергея Курченко.

Пресс-служба СБУ сообщила, что Саакашвили предъявили подозрение по ч.1 ст.256 - содействие участникам преступных группировок.

Правоохранители в присутствии адвоката Саакашвили объявили ему о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи 256 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, в конце октября Саакашвили утверждал, что генпрокурор Юрий Луценко запустил процесс подготовки документов для его ареста и экстрадиции в Грузию. В ноябре он заявил, что получил справку о продлении срока пребывания в Украине на три месяца.