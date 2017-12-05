Протестные акции Саакашвили оплачивались деньгами Курченко - Луценко

Руководитель Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко на брифинге сегодня, во вторник, 5 декабря, заявил о том, что экс-президент Грузии и бывший одесский губернатор, а ныне лидер партии "Движение новых сил", Михеил Саакашвили получил от коммерсанта Сергея Курченко, который сейчас скрывается в России, 500 тысяч долларов США на свою протестную деятельность.

"В первую очередь, Саакашвили с членами организованной преступной группировки Януковича, в первую очередь Сергея Курченко, за деньги которых Саакашвили и приближенные к нему лица проводили финансирования инициированных ими акций протеста, целью которых был захват государственной власти в Украине и содействие членам преступной группировки Януковича- Курченко в остановке их уголовного преследования и восстановления контроля над активами, которые они получили в свое время в Украине криминальным путем", - сказал Луценко.

Кроме того, генпрокурор обнародовал записи телефонных разговоров, в которых, вероятно, соратник Саакашвили Севериона Денгадзе договаривается о с представителем Курченко о сотрудничестве.

Также Луценко рассказал о том, что Генпрокуратура обратится к суду с прошением поместить задержанного Саакашвили под круглосуточный домашний арест без права внесения залога и с условием ношения электронного браслета. Суд по избранию меры пресечения должен состояться завтра, в среду, 6 ноября.

Помимо всего прочего, генпрокурор сказал о том, что вопрос экстрадиции Саакашвили пока не будет подниматься.

"Сейчас не идет речь про экстрадицию, сейчас идет речь про допрос подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления", - заявил Луценко.

Напомним, ранее нардеп Артур Герасимов сообщил о том, что Саакашвили подозревают в содействии участникам преступных группировок.