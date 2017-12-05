За побег из-под стражи Саакашвили "светит" новая статья, прокуратура открыла уголовное производство

Бывшему главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили, освобожденного сторонниками из спецавто в центре Киева, могут инкриминировать статью "побег из-под стражи" к уже инкриминируемой 256-й статье УК (содействие участникам преступных организаций).

"Не исключено (и сейчас этот вопрос решается), что против него (Саакашвили, — ред.) будет открыто еще одно уголовное производство за побег из-под стражи", — рассказал UNN информированный источник в правоохранительных органах.

В то же время прокуратура Киева уже открыла уголовное производство в связи с освобождением задержанного ранее правоохранителями Михеила Саакашвили, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

"В связи с "освобождением" задержанного Саакашвили открыто уголовное производство по статье 343 Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Отметим, статья 343 УК Украины — вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа, сотрудника государственной исполнительной службы. Ее санкция предусматривает штраф от 50 до 200 необлагаемых минимумов, исправительные работы на срок до двух лет либо арест сроком до 6 месяцев.

Напомним, с утра 5 декабря, в Киеве силовики обыскивали квартиру Михеила Саакашвили, а после задержания попытались вывезти в спецавтомобиле. В то же время сторонники бывшего главы Одесской ОГА освободили его из машины СБУ. Саакашвили призвал сторонников идти на Банковую и требовать импичмента президента Петра Порошенко.