В Украине ввели наказание за принуждение к браку и домашнее насилие

6 декабря 2017, 14:28

Новый закон дополняет Уголовный кодекс новой главой об ограничительных мерах в отношении лиц, совершивших домашнее насилие.

Рада ввела наказание за принуждение к браку

В чреду, 6 декабря, Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины с целью реализации положений Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия относительно женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями" (регистрационный номер 4952).

За закон, которым имплементируются положения Стамбульской конвенции в национальное законодательство, позволяющие усовершенствовать уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Украины для борьбы с насилием в отношении женщин и домашним насилием, отдали свои голоса 241 народный депутат.

Документом вводится уголовная ответственность за домашнее насилие и принудительный брак.

Данный закон дополняет Уголовный кодекс новой главой об ограничительных мерах в отношении лиц, совершивших домашнее насилие. Им предусмотрено, что в интересах потерпевшего от преступления, связанного с домашним насилием, на осужденного могут быть возложены следующие обязанности: запрет находиться в месте совместного проживания с лицом, пострадавшем от домашнего насилия; ограничение общения с ребенком в случае, когда домашнее насилие совершено по отношению к ребенку или при нем; запрет приближаться на определенное расстояние к месту, где лицо, пострадавшее от домашнего насилия, может постоянно или временно проживать, временно или систематически находиться в связи с работой, учебой, лечением или по другим причинам; запрет переписки, телефонных переговоров с лицом, пострадавшим от домашнего насилия, других контактов через средства связи или электронные коммуникации лично или через третьих лиц; направление для прохождения программы для обидчиков или пробационной программы.

Статья 126-1 Уголовного кодекса предусматривает, что домашнее насилие, то есть умышленное систематическое совершение физического, психологического или экономического насилия в отношении одного из нынешних или бывших супругов или другого лица, с которым виновный находится (находился) в семейных или близких отношениях, которое приводит к физическим или психологическим страданиям, расстройствам здоровья, утрате трудоспособности, эмоциональной зависимости или ухудшению качества жизни потерпевшего, наказываются общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

В новой редакции изложена статья 134 Уголовного кодекса "Незаконное проведение аборта или стерилизации". Ею предусмотрено, что проведение аборта лицом, не имеющим специального медицинского образования, наказывается штрафом от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 100 до 240 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до двух лет. Принуждение к аборту без добровольного согласия потерпевшего наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

За незаконное проведение аборта, повлекшего длительное расстройство здоровья, бесплодие или смерть потерпевшего, предусмотрено ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Если это привело к смерти, то это наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Согласно изменениям, принуждение к стерилизации без добровольного согласия потерпевшего, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Изменениями предусмотрено, что принуждение лица к вступлению в брак или к продолжению принудительно заключенного брака, или к вступлению в сожительство без заключения брака, либо к продолжению такого сожительства, или побуждение с этой целью лица к перемещению на территорию другого государства, чем то, в котором оно проживает, наказываются арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В новой редакции изложена статья 152 "Изнасилование". Ею предусмотрено, что изнасилование наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Усилена ответственность за групповое и повторное изнасилование.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине одобрили заключение браков по новым, упрощенным правилам.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Рада наказание насилие браки
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
15:53
"Бомонд, Гамлет и Хумора": стали известны самые необычные имена, которые украинцы дают детям
15:44
У Путина нет много инструментов для ответа на санкции США - The Daily Beast
15:40
"Столица разврата" возглавила рейтинг самых здоровых городов мира
15:18
"Лето в лагерях". На Хмельнитчине женщина сдала малолетних детей в "аренду" нищим
15:16
Закупленные Львовом подержанные немецкие трамваи не могут открывать двери на остановках — СМИ
15:12
Сытника обвинили во вмешательстве в президентские выборы-2016 в США
15:07
На Черниговщине владельцам удалось отбить агрофирму у рейдеров
14:55
Страны СНГ собрались создать свой "шенген" в Центральной Азии
14:17
"Можно заработать себе еще две-три пенсии": кем и как подрабатывают пенсионеры в Украине Видео
14:08
Джеки Чана в Китае на съемках накрыло грязевой лавиной: опубликованы фото
13:59
“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото
13:45
Удавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции США мнение
13:42
В Сеть выложили яркие снимки новейшего украинского артиллерийского оружия
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
11:59
Суд закрыл дело против Кернеса
11:47
Эксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия Томоса
11:47
Фото Бледанс в постели с сыном разозлило Сеть
11:45
Ксения Собчак “изображала розового фламинго”, опубликовано фото
11:42
Кошмар на матче Лиги Европы: арбитру разбили голову бутылкой, опубликовано видео Видео
11:24
Путин заинтересован, чтобы санкции против России были жестче — политолог
11:20
Порошенко дал Евросоюзу наставление о пагубных чарах Кремля
11:05
89-й день голодовки. Сенцов на грани жизни и смерти — Климкин
11:04
Турчинов спрогнозировал, как россияне будут "давить" в районе Черного и Азовского морей
11:03
Курс доллара к рублю в России впервые за два года рухнул до 67 руб./$
10:40
На Виннитчине коп застрелил селянина — СМИ
10:29
"Укрзализныця" заявила о готовности прекратить ж/д сообщение с Россией
10:18
“Ужасный вид из ужаснейших!!!”. Светлана Лобода покрасовалась в странном наряде
10:15
"Насиловали всю ночь напролет". На Киевщине двое мужчин надругались над несовершеннолетней
10:00
В Укргидрометцентре предупредили о грозе в Киеве на выходных Видео
09:48
НБУ ощутимо снизил курс гривни: доллар снова перевалил за психологическую отметку
09:46
"Алкоголизм - не шутка". На Черниговщине боец ВСУ умер от "белой горячки"
09:46
Правозащитник обратился в Вашингтон с просьбой усмирить "куратора ЦРУ" в Украине
09:26
Задержание, голодовка, поддержка и творчество: все, что нужно знать о политзаключенном Олеге Сенцове
09:21
СБУ задержала подозреваемого в подрыве офиса венгерского культурного центра
09:19
Прикольные поздравления с Днем строителя-2018 на словах и в анимированных открытках Фото
09:10
Шутки и смерть. Мужчина убил дразнившего его из-за секса коллегу пилой-"циркуляркой"
08:43
Девушка, с которой "загулял" муж Ани Лорак организовала отповедь "хейтерам"
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украину
07:58
Украине грозит финансовый хаос - Bloomberg
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять