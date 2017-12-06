В Украине ввели наказание за принуждение к браку и домашнее насилие

В чреду, 6 декабря, Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины с целью реализации положений Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия относительно женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями" (регистрационный номер 4952).

За закон, которым имплементируются положения Стамбульской конвенции в национальное законодательство, позволяющие усовершенствовать уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Украины для борьбы с насилием в отношении женщин и домашним насилием, отдали свои голоса 241 народный депутат.

Документом вводится уголовная ответственность за домашнее насилие и принудительный брак.

Данный закон дополняет Уголовный кодекс новой главой об ограничительных мерах в отношении лиц, совершивших домашнее насилие. Им предусмотрено, что в интересах потерпевшего от преступления, связанного с домашним насилием, на осужденного могут быть возложены следующие обязанности: запрет находиться в месте совместного проживания с лицом, пострадавшем от домашнего насилия; ограничение общения с ребенком в случае, когда домашнее насилие совершено по отношению к ребенку или при нем; запрет приближаться на определенное расстояние к месту, где лицо, пострадавшее от домашнего насилия, может постоянно или временно проживать, временно или систематически находиться в связи с работой, учебой, лечением или по другим причинам; запрет переписки, телефонных переговоров с лицом, пострадавшим от домашнего насилия, других контактов через средства связи или электронные коммуникации лично или через третьих лиц; направление для прохождения программы для обидчиков или пробационной программы.

Статья 126-1 Уголовного кодекса предусматривает, что домашнее насилие, то есть умышленное систематическое совершение физического, психологического или экономического насилия в отношении одного из нынешних или бывших супругов или другого лица, с которым виновный находится (находился) в семейных или близких отношениях, которое приводит к физическим или психологическим страданиям, расстройствам здоровья, утрате трудоспособности, эмоциональной зависимости или ухудшению качества жизни потерпевшего, наказываются общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

В новой редакции изложена статья 134 Уголовного кодекса "Незаконное проведение аборта или стерилизации". Ею предусмотрено, что проведение аборта лицом, не имеющим специального медицинского образования, наказывается штрафом от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 100 до 240 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до двух лет. Принуждение к аборту без добровольного согласия потерпевшего наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

За незаконное проведение аборта, повлекшего длительное расстройство здоровья, бесплодие или смерть потерпевшего, предусмотрено ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Если это привело к смерти, то это наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Согласно изменениям, принуждение к стерилизации без добровольного согласия потерпевшего, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Изменениями предусмотрено, что принуждение лица к вступлению в брак или к продолжению принудительно заключенного брака, или к вступлению в сожительство без заключения брака, либо к продолжению такого сожительства, или побуждение с этой целью лица к перемещению на территорию другого государства, чем то, в котором оно проживает, наказываются арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В новой редакции изложена статья 152 "Изнасилование". Ею предусмотрено, что изнасилование наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Усилена ответственность за групповое и повторное изнасилование.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине одобрили заключение браков по новым, упрощенным правилам.