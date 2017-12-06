Полиция объявила Саакашвили в розыск

Экс-главу Одесской государственной администрации, лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили объявили в розыск.

Соответствующее объявление опубликовано на сайте МВД.

В объявлении указано, что датой исчезновения Михаила Саакашвили считается 5 декабря 2017 года. Также говорится, что бывший глава одесской ОГА — "личность, которая укрывается от органов прокуратуры".

Кроме того, указана статья Уголовного кодекса, которую инкриминируют Саакашвили — это статья 256 "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщала, что Саакашвили подозревают в совершении преступлений по трем статьям: ч.1 ст.15 (покушение на преступление), ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц, по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч.2 ст.256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) УК Украины.

Также отметим, что 5 декабря, Генпрокуратура объявила в розыск Саакашвили, который сбежал из-под стражи при транспортировке его на допрос в СБУ. Генпрокурор Юрий Луценко дал Саакашвили 24 часа на добровольную явку к правоохранителям.

Ранее в Мариинском парке на рассвете, 6 декабря, полиция устроила столкновения с протестующими сторонниками Михаила Саакашвили в палатках под Верховной Радой и захватила часть лагеря. Пострадали около 20 человек.