Нардеп: Ночью протестующих могут разгонять с использованием оружия

Народный депутат Семен Семенченко заявил, что ночью 7 декабря возможен силовой разгон протестующих под зданием Верховной Рады с применением оружия.

"Получил информацию о том, что ночью возможен второй штурм революционного лагеря возле Верховной Рады. Якобы теперь с применением оружия. Якобы планируется использование группы сотрудников Гелетея и подразделение спецназа Донецкой области (Аброськин). Мы уже получали информацию о том, что этот сценарий может быть задействован ранее. Еще 17-19 октября. Я не знаю правда это или нет. Но я знаю ответственных за эту операцию. Я знаю что это за люди. Такой сценарий - к сожалению возможен", - написал Семенченко на своей странице в Facebook.

По его словам, основная задача - безопасность людей - не может быть решена ценой безопасности Украины.

"Ведь уйти сейчас из-под Верховной Рады - значит погасить единственный огонек гражданского протеста против произвола который происходит в стране. Дело не в Саакашвили. Вручить ему повестку могут прийти в любое время и днем. С камерами и любым количеством людей. Им не это нужно... Их цель - погасить этот огонек протеста. У них не получилось потушить это дерьмом. Не получилось потушить его дубинками и провокациями. Они могут попытаться сделать это кровью", - считает депутат.

Напомним, утром 6 декабря рано утром полиция устроила столкновения с протестующими сторонниками Михеила Саакашвили в палатках под Верховной Радой и захватила часть лагеря. В результате пострадали около 20 человек.