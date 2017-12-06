Госсекретарь США рассказал, почему невозможны нормальные отношения между НАТО и РФ

Государственный секретарь и глава Госдепа США Рекс Тиллерсон заявил о том, что у НАТО не может быть нормальных отношений с Россией до тех пор, пока эта страна продолжает оккупацию Донбасса.

"Мы не можем вернуться к отношениям между Россией и НАТО, поскольку Россия продолжает незаконную оккупацию Украины", - сказал дипломат, выступая сегодня, в среду, 7 ноября на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, нормализация отношений по линии "НАТО – РФ" зависит исключительно от прекращения российской агрессии на востоке Украины.

Кроме того, Тиллерсон сказал о том, что Россия продолжает использовать гибридное оружие, с помощью которого пытается подорвать работу европейских учреждений, - и это также является значительным препятствием для нормализации отношений.

Напомним, ранее госсекретарь США заявлял о том, что его страна плечом к плечу с Украиной противостоит российской агрессии.