Сакаашвили объявил о "создании Сечи" возле здания Верховной Рады

Бывший губернатор Одесчины и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которого украинская полиция объявила в розыск, выступил сегодня вечером, в среду, 6 декабря, выступил в палаточном городке под стенами Верховной Рады.в объявил план дальнейших действий.

Видеозапись выступления опубликована на странице политика в социальной сети Facebook.

Первым делом Саакашвили вспомнил об утреннем столкновении правоохранителей с протестующими.

"Я знаю, почему они напали - они напали, чтобы вы вечером не пришли - но вы пришли",- сказал он.

Политик также рассказал о дальнейшем плане действий в палаточном городке возле Верховной Рады.

"Мы все прорвемся, план у нас четкий есть - мы создадим здесь Сечь! Сечь должны уметь защищаться, готовиться к контратаке, одновременно готовиться к маршу, который докажет, что нас в пять раз больше, чем в прошлый раз. Вчера вы отбили меня у них - завтра мы отобьем страну снова в них ", - заверил присутствующих он.

Напомним, ранее суд арестовал сподвижника Саакашвили без права внесения залога.